Müteahhitten rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, davalarda bilirkişi olarak görev yapan yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., lehine rapor düzenlemeyi teklif ettiği müteahhit A.B.Ç.'den rüşvet alırken yakalanıp, gözaltına alındı. A.B.Ç.'nin ihbarda bulunduğu polisle birlikte hareket ederek, yakalattığı H.Ş.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise buluşma yeri olan alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de müteahhitlik yapan A.B.Ç.'nin asliye hukuk mahkemelerinde devam eden 3 ayrı dava dosyasıyla ilgili bilirkişi olarak yüksek inşaat mühendisi Doç. Dr. H.Ş.A., görevlendirildi. H.Ş.A., iddiaya göre, müteahhit A.B.Ç.'ye, 20 bin TL karşılığında bilirkişi raporlarını lehine düzenlemeyi ve dava dosyalarını hızlandırmayı teklif ederek, rüşvet istedi. A.B.Ç., düşüneceğini söyledikten sonra durumu polise bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B.Ç.'den rüşvet vermeyi kabul ettiğini söylemesini ve buluşma için randevu vermesini istedi. Bunun üzerine A.B.Ç., bilirkişi H.Ş.A.'yı telefonla arayarak, Karşıyaka Mavişehir'de bulunan alışveriş merkezinde buluşabileceklerini söyledi. Sivil polislerle alışveriş merkezine giden A.B.Ç., kafede bilirkişi H.Ş.A. ile buluştu ve seri numaraları önceden kayda alınan 12 bin TL ve bin 600 doları verdi. Kafeden ayrıldığı sırada harekete geçen ekipler, H.Ş.A.'yı içinde vadettiği bilirkişi raporları olan USB bellek ve aldığı paralarla yakaladı. Gözaltına alınan H.Ş.A., İzmir'in Yeşilyurt semtindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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