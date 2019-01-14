Musluk hırsızı tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci Camileri'nin abdesthanelerindeki muslukları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Doyuran (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı önceki gece Çınarlı ve Cebeci Camileri'nde meydana geldi. Her iki camiden abdest alınan musluklar, sökülüp çalındı. Sabah gelen cami görevlileri, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Muslukları çalan şüphelinin Mustafa Doyuran olduğu tespit edildi. Doyuran, Selçuk Mahallesi'ndeki metruk bir evde gözaltına alındı. Evde çalıntı musluklar da bulundu. Adliyeye sevk edilen Mustafa Doyuran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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