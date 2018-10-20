Muğla'da 'uyuşturucu' operasyonu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki ayrı noktaya düzenlenen operasyonda 876 gram hint keneviri ele geçirildi.Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan V.M.'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 782 gram hint keneviri ele geçirirken, V.M. gözaltına alındı. Emniyete götürülen V.M.'nin, ifadesinde uyuşturucuyu T.K.'dan aldığını belirtmesi üzerine, ekipler Akyol Mahallesi'ndeki T.K.'ya ait eve operasyon düzenledi. Bu adreste yapılan aramada ise 94 gram hint keneviri ele geçirilirken, T.K. da gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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