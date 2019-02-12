Muğla'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Muğla'da biri görevde olan diğeri daha önce meslekten ihraç edilen 2 komiser yardımcısı gözaltına alındı.2010 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, Ankara merkezli olarak, soruların verildiği belirlenen illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Muğla'da da 3'ü meslekten ihraç edilen, diğeri görevde olan 4 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, biri görevde olan 2 komiser yardımcısı gözaltına alınırken, diğer 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.