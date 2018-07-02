Motosikletle balayına giden çift kazada öldü

İSTANBUL'dan balayı için Edirne'nin Enez ilçesine giden Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, motosikletlerinin su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. 24 Haziran Pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki düğünle hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman çifti, balaylarını geçirmek üzere motosikletle Edirne'nin Enez ilçesine doğru yola çıktı. Fatih Kahraman yönetimindeki motosiklet, Karaevli yol ayrımında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, bir süre sürüklendikten sonra su kanalına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başlarında kaskları bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman'ın cansız bedenleri, savcının talimatı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



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