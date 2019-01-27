Motosiklet mağazaya girdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de kontrolden çıkan motosiklet giyim mağazasına girdi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, mağazanın camı kırılırken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta meydana geldi. Kuryelik yapan Ahmet Tekin yönetimindeki 20 AFS 45 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Erhan Geçgel'e ait giyim mağazasına girdi. Kazanın şiddetiyle mağazanın camları kırılırken, sürücü Tekin kolundan ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Tekin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı zarar gören işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Tekin'in mağazanın camına çarpması, ve motosikletinden inerek kaldırıma oturması görülüyor. Öte yandan, Kazanın görgü tanığı Serdar Arslan, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek işyerine girdi. Büyük bir gürültü oluştu. Sürücünün çok şükür bir şeyi yok, ufak tefek sıyrıkları var" diye konuştu.

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