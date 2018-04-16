KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletle, elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saban saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Barış Yıldırım yönetimindeki 42 YY 749 plakalı motosiklet, Murat Aktaş'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan Yıldırım ve Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletle, elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saban saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Barış Yıldırım yönetimindeki 42 YY 749 plakalı...
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