Mısır tarlasında PKK'nın 21 kilo plastik patlayıcısı bulundu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerce mısır tarlasında saklanan 21 kilo 200 gram plastik patlayıcı ile fitil, fünye, pil, bilye ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe kırsalındaki Hanyeri Mahallesi'nde yapılan aramalarda mısır tarlasında saklanmış halde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sırt çantası bulundu. Güvenlik güçlerinin çanta içerisinde yaptıkları incelemede 21 kilo 200 gram plastik patlayıcı, 9 elektrikli fünye, 10 metre infilaklı fitil, zaman ayarlı 4 elektronik devre kartı, 4 pil ve parça etkisi yaratmak amacıyla çok sayıda demir bilye ele geçirildi. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

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