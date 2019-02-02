Misafir ettikleri adamın 14 yaşındaki kızını kaçırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da 4 çocuk annesi Emine Özcan (43), kızı Sıla Özcan'ın (14), Savaş G. (37) tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gözü yaşlı anne, "Ne olur kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Özcan, 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Anne Emine Özcan da kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den "Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz" yazılı mesaj geldi. Hemen mesajın gönderildiği cep telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BİR HAFTADIR ORTADA YOK

Kızının bir haftadır kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen izini bulamadıkarını anlatan anne Emine Özcan, "Eşim Yaşar Özcan'la perişan haldeyiz. Evimize misafir olan, ekmeğimizi yiyen biri okuma çağındaki kızımı evlenmek için kaçırmış. O daha çocuk. Ne evlenmesi? Devletimiz bize yardım etsin. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. İnşaat işçisi eşi Yaşar Özcan'ın sokak sokak dolaşarak, kızını aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emine Özcan, Savaş G.'nin organ ticareti suçundan sabıkası olduğunu ve cezaevinden yeni çıktığını iddia etti.

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