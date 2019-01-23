Minik Ayşe Miray'ın cenazesini dedesi teslim aldı

UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi. Ayşe Miray'ın cenazesini dedesi Mustafa Çetin teslim aldı.

Dün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından, Ayşe Miray Çetin'in kefene sarılı cenazesini çiftçi emeklisi dedesi Mustafa Çetin teslim aldı. Minik Ayşe Miray'ın cansız bedeninin dedesinin kollarındaki görüntüsü, yürek burktu. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



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