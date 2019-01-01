Minibüste uyuşturucu ile yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, minibüste uyuşturucu ile yakalanan A.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, dün, Serçeköy Mahallesi'nde yol denetimi yaptı. Saat 19.00 sıralarında bir minibüsü durduran ekipler, yolcuların kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şüpheli görülen A.B.'nin üzerinde yapılan aramada, ceplerinde 45 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu hap ve 5 gram kenevir tohumu bulundu. Uyuşturucuyla yakalanan A.B., gözaltına alındı. A.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×