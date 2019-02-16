Minibüsle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. Arçil Hayrioğlu (29) yönetimindeki 16 LYK 21 plakalı minibüs, İbrahim Şenbel Sokak'tan caddeye çıkan Bayram Kurt (36) yönetimindeki 35 GA 096 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, sevk edilen 112 Acil ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar ise çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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