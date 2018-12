Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, kovamaca sonucu yakalandılar

SAMSUN'da sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs, 15 dakika süren kovalama sonucunda yakalandı. Kaçışı sırasında park halindeki bir otomobile de çarpıp hasar veren minibüste bulunan biri kadın 3 kişi, alkollü oldukları için kaçmak istediklerini söyledi.Olay, Atakum ilçesinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre Baruthane Mevkii'nde 55 LH 394 plakalı minibüsü polis durdurmak istedi. Ancak sürücüsü S.A., minibüsü bir trafik polisinin üzerine sürerek, kaçmaya başladı. Plakası polis telsizinden anons edilen minibüsü yakalamak için tüm ekipler harekete geçti.MİNİBÜSTEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILARİçerisinde biri kadın 3 kişi bulunan minibüs, 15 dakika süren kovalamacanın sonunda Ömürevleri Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen minibüs sürücüsü, Kandilli Caddesi üzerinde park halinde bir otomobile çarptı. Kazanın ardından minibüsten atlayrak inip, kaçmaya çalışan şüphelilerden S.A. ve H.E., kıskıvrak yakalandı. Koşarak uzaklaşan B.Y. de peşinden giden polislerce etkisiz hale getirildi. Üzerinden 7 adet uyuşturucu hap çıkan B.Y. bir ekip otosunun camını, dirsek atarak kırdı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerden S.A. ve B.Y. alkollü oldukları için kaçmak istediklerini söyledi.SERBEST BIRAKILDILARMinibüsün çarparak hasar verdiği 55 AG 798 plakalı otomobilin sahibi Ş.B. ise, "Emekli bir insanım, evimde uyuyordum. Sese uyandım, oğlum 'Baba bizim arabaya çarpmışlar' dedi. 2001 model ve hiç hasar kaydı bulunmayan bir otomobilim vardı, yazık oldu. Sesleri duyunca ambulans falan geldi sandım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

