Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

  Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.  (FOTOĞRAF)  

Mimar Sinan Üniversitesi'nin çatısında yangın (1)

 

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYOĞLU Fındıklı'da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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