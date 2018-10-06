Milli bisikletçinin lüks otomobilini satışa çıkarıp, kapora istedi

YALOVA'da Sinan G. adını kullanan bir kişi, milli bisikletçi Bahadır Düner'in (49) lüks otomobilini, kendisine aitmiş gibi internette satışa çıkarıp, kendisini arayanlardan kapora istedi. Oğlunun uyarısıyla durumdan haberdar olan Düner, vatandaşlara seslenerek, "Kesinlikle ve kesinlikle aracı görmeden, notere gidip de satışı almadan kapora vermesinler. Kapora adı altında dolandırıyorlar" dedi.

Dolandırıcılar, Bahadır Düner'in 77 BD 111 plakalı lüks otomobilinin fotoğraflarını çekti. Milli bisikletçinin aracın içinde oturduğu sırada çekilen fotoğrafları bir internet sitesine yükleyen dolandırıcılar, aracı geçen Perşembe satışa çıkardı. Sinan G. adını kullanan şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan lüks araç için 295 bin lira istedi.

OĞLU FARK ETTİ

Milli bisikletçi Bahadır Düner, aracının satışta olduğunu oğlunun uyarısıyla öğrendiğini ve şok yaşadığını söyledi. Düner, "Ben işlerim dolayısıyla İstanbul'daydım. Oğlum telefon etti bir ara. 'Baba arabayı satışa mı koydun?' dedi. 'Hayır' dedim. 'Bizim araba internet sitesinde satışta' dedi. Ben de şoke oldum. Girdim baktım, gerçekten Sinan isimli biri bizim arabanın resimlerini çekerek plakası da dahil olmak üzere aracı satılığa koymuş. Ben de ilandaki telefonu aradım. 'Aracınıza talibiz. Fiyatı da uygunmuş' dedim. 'Görebilir miyiz?' dedim. 'Ancak akşam görebilirisiniz' dedi. 'Peki nasıl geleceğiz?' dedim. 'Yalnız arabaya çok talep var. O yüzden bir kaporanızı istiyoruz' dedi. 'Vereceğim IBAN numarasına kaporayı gönderirseniz akşama görebilirsiniz' dedi. Biz dolandırıcı olduğunu anladık" dedi.

'KAPORA ADI ALTINDA DOLANDIRIYORLAR'

Durumu polise bildirdiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Bahadır Düner, "Polis, 'Bir de biz arayalım' dedi. Polis de arayınca aynı şeyleri ona da söyledi. Polisten de kapora istedi" diye konuştu.

1981 yılından bu yana bisiklet sporuyla ilgilendiğini söyleyen Düner, başına daha önce böyle bir şey gelmediğini söyledi. Vatandaşlara da seslenen Bahadır Düner, "Kesinlikle ve kesinlikle aracı görmeden, notere gidip de satışı almadan kapora vermesinler. Kapora adı altında dolandırıyorlar" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×