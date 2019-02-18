Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi enkaz altında (7)

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçinin de kimliği belli oldu.

Enkazdaki cansız bedenine ilk ulaşılan işçinin Şükrü Otlak, diğerinin ise Engin Tutuk olduğu belirlendi. Enkazdan kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü işçinin de Servet Çapacıoğlu olduğu belirtildi.

Göçükten yaralı kurtarılıp, Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan işçinin ise daha önce Tayfun Akıncı olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan AK Parti Muğla milletvekilleri Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan da olay yerine gelerek, çalışmaları takip etti.



Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), ()