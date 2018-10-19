Midibüste kalp krizi geçiren kişi öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmasına ait servis midibüsünün içerisinde kalp krizi geçiren Asil Dorman (66), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 00.30 sırlarında Üçyol Meydanı'nda meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmasının 35 HD 3839 plakalı servis midibüsü, yolcularını indirmek için Üçyol Meydanı'ndaki firma yazıhanesinin önüne geldi. Tüm yolcular midibüsten indikten sonra Asil Dorman'ın hareketsiz durduğunu gören servis şoförü, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Dorman'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Dorman'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Dorman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedinin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.Olayla soruşturma başlatıldı.

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