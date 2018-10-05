MHP eski ilçe başkanının öldürülmesinde 4 kişi gözaltında

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaköy eski İlçe Başkanı Mehmet İçli'nin (60) öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 3 Ekim günü öğle saatlerinde Kocaköy ilçesinde meydana geldi. MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve Kocaköy eski İlçe Başkanı Mehmet İçli, evine giderken, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan, çağırılan ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçli, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili 4 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Y.K., Ş.K. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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