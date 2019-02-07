Meryem'i, otomobilde 3 yerinden bıçaklayarak öldürmüş

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu 1 yıllık eşi Meryem Bal'ı (29) bıçaklayarak öldüren Cemil Bal (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cemil Bal'ın, eşini barışmaya ikna edemeyince otomobilde 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra da cesedini ormanlık alana attığı ortaya çıktı.

Olay, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin Yazıören Mahallesi’nde 5 Şubat günü akşam saatlerinde meydana geldi. 1 yıl önce evlenen ve boşanma aşamasında olan Cemil Bal ile eşi Meryem Bal, 16 EH 850 plakalı otomobilde konuşurken, tartışmaya başladı. Cemil Bal, Meryem Bal’ı çıkan tartışmada 3 yerinden bıçakladı. Genç kadın otomobil içerisinde yaşamını yitirirken, Cemil Bal, cesedi ormanlık alana attıktan sonra jandarmayı arayıp, suçunu itiraf etti. Zanlı olay yerine gelen ekipler tarafından suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı.

Savaştepe Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Cemil Bal’ın, olay günü barışmak için Bursa’ya giderek, ailesinin yanında bulunan eşi Meryem Bal'ı alıp Balıkesir’e getirdiği, otomobilin içinde, bebeğini kendisinden habersiz aldırdığını öğrendiği ve barışmaya ikna edemediği için de 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Cemil Bal’ın, 6 ay kaldığı cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı belirtildi.

Meryem Bal'ın cenazesi ise dün ikindi vakti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Orta Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Lalaşahin Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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