Mersin’de DHKP-C operasyonunda 5 tutuklama

MERSİN’de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nda DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Operasyon kapsamında Mersin’de örgütün yapılanması olan Halk Meclisi içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalışan, örgütle ilgili yayın yapan dergiyi dağıtarak örgüte maddi destek sağlayan ve örgüte eleman temin eden 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, cd, PKK ya ait bez parçası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken 3’ü için de adli kontrol kararı verildi.