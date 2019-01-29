Mersin polisi, 2 dolandırıcıyı yakaladı

MERSİN, () - MERSİN'de, iş bulma bahanesi ile 8 kişiyi dolandırdığı iddia edilen T.B. ve kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp haksız kazanç elde ettiği öne sürülen Ş.E. yakalandı.

Kent merkezindeki bir kişi, iş bulacağını iddia ederek 8 kişiden yüklü miktarda para alıp kaçtı. Mağdurların şikayetleri üzerine inceleme başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan aranan T.B. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanan şüphelinin üst aramasında dolandırdığı kişilerin sağlık raporları ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp 4 kişinin parasını dolandırdığı saptanan Ş.E. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin dolandırıcılık suçundan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.