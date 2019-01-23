Mersin Limanı'nda 13 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, gemide 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şube ekipleri tarafından Bakanlık sistemleri üzerinde yapılan analizde, Mersin Limanı'na gelen gemi, sigara kaçakçılığı açısından şüpheli değerlendirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında da konteynerlerde şüpheli yük bulunduğu belirlendi. Konteynerler limanda tahliye edildi. Konteynerlerde yapılan aramada, 13 milyon lira değerinde, 1 milyon 279 bin paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görevlilere konteynerler içerisindeki eşyanın araba camı olduğunu ifade eden yük sahiplerinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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