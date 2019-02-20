Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var (1)

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma...