Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı/ Ek fotoğraflar

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı/ Ek fotoğraflar

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