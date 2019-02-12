Mersin'de tarihi eser operasyonu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, M.S. 4'üncü ve 7'nci yüzyıllara ait olduğu belirlenen büst ve toprak testi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3...

Mersin'de tarihi eser operasyonu
MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, M.S. 4'üncü ve 7'nci yüzyıllara ait olduğu belirlenen büst ve toprak testi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişinin evlerine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 1 büst ile 1 toprak testi ele geçirdi. Eserlerden birinin M.S. 4.'üncü yüzyıla, diğerinin ise 7'nci yüzyıla ait olduğu belirlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı. 
Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemeleri sonucunda, eserlerin Kilikya amforaları grubu içerisinde yer aldığı belirlendi.

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