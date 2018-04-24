Mersin'de sahte ve kaçak içki operasyonu

MERSİN, () - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenler ve gümrük kaçağı içki satanlara operasyon yaptı. Operasyonda kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde sahte içki üretildiği iddia edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramada, 96 şişe 70cl rakı, 60 litre bidonlarda sahte rakı, 70 adet boş içki şişesi, 82 adet içki kapağı, 500 mg anason maddesi ve 1 adet huni ele geçirildi. Şüpheli olarak

İ.A. ve M. Ç. gözaltına alındı.

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesinde faaliyet gösteren M.K.'ya ait tekel bayiinde ve evinde yapılan aramada ise, gümrük kaçağı 96 adet 33 cl rakı,16 şişe 100 cl viski, 60 litre bidonlarda sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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