Mersin'de sahte reçete vurgununa 23 tutuklama

MERSİN’de, ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları sattığı iddasıyla 23 şüpheli tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte reçete şebekesine yönelik operasyon tamamlandı. Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında eczane sahipleri, kalfaları, hastanelerin bilgi işlem görevlilerinin de aralarında bulunduğu 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda 69 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla gözaltına alınırken, 15 kişinin de yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.Gözaltına alınan zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 41'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 18'i kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, ilk belirlemelere göre devletin yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkarılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabileceği tahmin ediliyor. Sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

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