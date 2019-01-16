Mersin'de karaya oturan gemideki 2 personel kurtarıldı

MERSİN'de dün fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan gemideki 2 personel, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin Limanı Demir Sahası'nda demirli ve içinde 2 mürettebat bulunduğu öğrenilen hacizli 'Wardeh' isimli Lübnan bandıralı kargo gemisi, dün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yakın bölgede, kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta karaya oturan gemiye olumsuz hava şartları nedeniyle havadan ya da denizden ulaşılamadı.

HELİKOPTER KALDIRILDI

Sabah saatlerinde fırtınanın hafiflemesi ile birlikte gemideki mürettebatı kurtarmak için harekete geçildi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, geminin bulunduğu bölgeye geldi. Gemiye sarkıtılan halata bağlanıp helikoptere çekilen mürettebat, Komutanlıkta kendilerini bekleyen ambulans ile tedbiren Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta muayene edilen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve geminin hava şartları düzeldikten sonra romörkör yardımı ile açığa çekileceği belirtildi.



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