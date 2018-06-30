Mersin'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

MERSİN'de polis ekiplerinin iki ayrı operasyonu sonucu, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 95 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kent merkezindeki bir kargo şubesine getirilen yüklü miktarda kaçak sigaranın batı illerine sevk edileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Dağıtıma hazır 5 koliyi açan polis, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan S.E. isimli kargo çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer operasyonda ise otoyol üzerinde yapılan güvenlik uygulamasında durdurulan bir araçta 95 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, sürücü hakkında idari işlem uygulandı.



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