Mersin'de HDP'li Güven'e destek etkinlikleri yasaklandı

MERSİN, () - MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.  Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada...

Mersin'de HDP'li Güven'e destek etkinlikleri yasaklandı

MERSİN, () - MERSİN Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetinde düzenlenebilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. 
Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 
"HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı sözde açlık grevine destek mahiyetindeki ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya ülkesinde yakalanarak ülkemize getirilişinin yıldönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca ilimizde gerçekleşmesi muhtemel eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler ilimiz genelinde açık kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklanmıştır."

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