KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki fabrikayı saran alevler, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Alevlerin sardığı fabrika, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Mersin'de, çakmak fabrikasında yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDI Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Tarsus'tan da çok sayıda itfaiye aracı ve arazözün gönderildiği bölgedeki...
KONTROL ALTINA ALINDI