Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi

MERSİN'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye...

Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi
MERSİN'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik kent merkezindeki Fuat Morel ve Alsancak mahallelerindeki 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 652 litre sahte rakı, 6 litre şarap, 100 boş içki şişesi, 50 pet şişe ele geçiren polis, şüpheliler Y.Y. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarılan 2 kişiden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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