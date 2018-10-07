Mersin'de 652 litre sahte rakı ele geçirildi

MERSİN'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 652 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik kent merkezindeki Fuat Morel ve Alsancak mahallelerindeki 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 652 litre sahte rakı, 6 litre şarap, 100 boş içki şişesi, 50 pet şişe ele geçiren polis, şüpheliler Y.Y. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarılan 2 kişiden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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