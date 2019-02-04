Mehmet öğretmen, kalp krizinden öldü

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesindeki Barbaros- Kutlutaş Ortaokulu'nda görevli biyoloji öğretmeni Mehmet Kel (50), evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Barbaros- Kutlutaş Ortaokulu'nda biyoloji öğretmeni Mehmet Kel, dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Kel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Kel için Çaycuma Pehlivanlar Mahallesi Siteler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, öğretmenin ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Mehmet Kel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'e gönderildi.



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