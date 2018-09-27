Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ortaköy-Şişli arasında sefer yapan DT2 numaralı halk otobüsünde saat 20.00 sıralrında meydana gelen kazada otobüste hasar oluştu.
Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (2)
Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent...
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