Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (2)

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'de içinde yolcu olan halk otobüsü bir otomobile ardından köprü ayağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Levent...