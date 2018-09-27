Mecidiyeköy'de halk otobüsü köprü ayağına çarptı (1)

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,()-MECİDİYEKÖY'DE'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (FOTOĞRAF)