Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çalarken çalışanlarca yakalanan İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()