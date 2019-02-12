Marketten pompalı tüfekle soygun şüphelisi tutuklandı

MALATYA'da, kar maskesi ile girdiği markette, elindeki pompalı tüfeği market çalışanına doğrultarak kasadaki paraları alan N.A., polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Şubat Çarşamba günü Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete kar maskesi takarak ve elinde pompalı tüfekle giren şüpheli, market çalışanına pompalı tüfeği doğrultarak kasaya götürdü. Soyguncu market çalışanına kasayı açtırarak tüm parayı aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygunu inceleyen ekipler şüphelinin N.A. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler N.A.'yı gözaltına aldı. Adreste yaptığı aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen soyguncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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