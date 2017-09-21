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Mardin'de hava destekli operasyon

Mardin'in Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri kırsalında bir grup PKK'lının insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:44
Mardin'de hava destekli operasyon

Kızıltepe ilçesi ile Mazıdağı ilçeleri arasında kalan Gürmeşe köyü Gübretepesi bölgesinde bir grup PKK'lının insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmesi üzerine bölgede bugün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Hava desteğinin de sağlandığı operasyonda 6 kişi oldukları belirtilen PKK'lı grubun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgede arazi arama ve tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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