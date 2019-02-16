Manzara izlerken otomobili dereye yuvarlanan sürücü yaralandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 metre yükseklikten kuru dere yatağına ters düşen otomobilin sürücüsü İlhan Özçelik (52), yaralandı.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde, Çırkan Mahallesi Başaran ile Turan sokakların arasındaki kalan boş araziye gelen İlhan Özçelik, 35 HVF 53 plakalı otomobilini dere yatağının kenarına park edip, manzarayı izlemeye başladı. Bu sırada otomobil, 10 metre yükseklikten kuruyan dere yatağına düştü. Ters devrilen otomobilin sürücü Özçelik yaralandı. Kazayı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği gönüllülerin de desteğiyle dere yatağından çıkarılan Özçelik, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özçelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dere yatağına düşen otomobil de vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak trafik otoparkına götürüldü.

FOTOĞRAFLI