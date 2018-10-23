Manisa merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 asker gözaltında

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, muvazzaf ve ihraç edilen 13 asker gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekipleri bu sabah, Manisa merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Kontörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkartılan 3'ü kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen, 15'i ise muvazzaf 18 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Malatya, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Elazığ ve Şırnak'ta yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişi hakkında, yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, 15 Ekim'de yine Manisa merkezli 10 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi.