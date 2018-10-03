Manisa'da tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'da, polisin Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarına yönelik düzenlediği rüşvet operasyonunda 5 şüpheli evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre İlçesi Tapu Müdürlüğü çalışanlarından bazılarının rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yunusemre Tapu Müdürlüğü'nde çalışan 5 şüpheli polisin takibinin ardından bugün saat 06.00 sıralarında evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler Y.A., M.S., A.T., M.U. ve A.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerin alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmayla ilgili olarak 21 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.