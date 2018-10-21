Manisa'da ev çöktü: 1 ölü

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 2 katlı kerpiç evdeki 40 yaşındaki Fadime Özdemir hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Özdemir'in yaşadığı iki katlı kerpiç ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıkılan evi gören çevredekiler durumu sağlık ve kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Fadime Özdemir'in bir süredir eşinden ayrı olarak yaşadığı ve çocuk sahibi olmadığı öğrenildi. Ayrıca göçükte 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. Talihsiz kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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