Manavdan para çalan hırsız yakalandı

BURSA’da 4 gün önce, çalışanın uyuduğu manava girerek, kasadan 535 TL çalan O.V. (26) yakalandı. 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkan O.V.’nin ayrıca 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

Olay, 7 Ocak gecesi Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye (54) ait manavda meydana geldi. O.V., çalışan Ahmet Arslan'ın uyumasını fırsat bilerek, manava girdi ve kasadaki 535 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsılık olayı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, manavdaki ve çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Şüphelinin O.V. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi, olaydan 4 gün sonra Çekirge Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

7 AYRI SUÇTAN 3 YIL 6 AY HAPİS

Polis O.V. hakkında daha önceden gerçekleştirdiği 6 ayrı hırsızlık olayından yakalama kararı ile 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. O.V. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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