Mali suçlar operasyonunda, Adana'da 2 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yurt dışındaki hesaplara yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Adana'da 1'i kadın, 2 kişi gözaltına alındı.

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 417 kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar farklı banka şubelerinden ve ATM'lerden yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz olarak toplamda 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği saptandı. Paraların ise büyük bir bölümünün ABD'de yaşayan yerleşik Musevi kökenli İranlılar olduğu öğrenildi.

Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri de Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin A. (50) ve Sevil Ö.'yü (55) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının ardından İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.

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