Malatya’da, 58 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Polis kaçak yollarla göçmenleri getirdiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Malatya’da, 58 kaçak göçmen yakalandı
MALATYA’da, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 16 Pakistan ve 42 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Polis kaçak yollarla göçmenleri getirdiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü, Malatya-Elazığ karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Diyarbakır ve Van’dan geldiği öğrenilen plakası ve sürücülerinin ismi açıklanmayan 2 minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 16’sı Pakistan, 42’si Afganistan uyruklu 58 kişiyi yakaladı. Ekipler kaçak yolcularla, araçlardaki 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Kaçak yolcular, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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