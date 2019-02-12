Malatya ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerin Malatya ve İstanbul'da olduklarını tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyında kimlikleri açıklanmayan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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