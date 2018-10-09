Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MALATYA merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Bingöl, Erzurum, Sivas ve Hatay'da belirlenen 11 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aranan 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.



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