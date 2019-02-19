Malatya'da uyuşturucuya gözaltı

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste üzerinde eğitimli köpeğin tepki vermesiyle arama yapılan yolcu 350 gram esrar bulununca gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçlar ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kömürhan köprüsü kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculuk yapan kimliği açıklamayan kişinin tedirgin davranışlarından şüphelendi. Şüpheliyi koklayan eğitimli köpeğin tepki vermesinin ardından üzerinde arama yapan ekipler poşete konulmuş 350 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×