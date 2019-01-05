Malatya'da trafik ışıklarına asılı çanta fünye ile patlatıldı

MALATYA'da, bomba olarak değerlendirilen trafik ışıklarına asılı çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.Gece saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki trafik ışıklarında asılı çantayı görenler durumu polise bildirdi. Çantada bomba olabileceğini değerlendiren polis yolu yaya ve araç trafiğine kapatıp, çevre güvenliği alarak bomba imha ekibi istedi. Olay yerine gelen uzman, koruyucu kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Fünye yerleştirilen çanta kontrollü olarak patlatıldı. Büyük gürültüyle patlayan çantadan çeşitli kişisel eşyalar çıktı.Çanta polisler tarafından emniyete götürülürken, yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

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