MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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Malatya'da Roma dönemine ait kandille yakalana 2 kişi gözaltına alındı
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı...
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